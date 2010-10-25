-NİJERYA'DA BİR YILDA KOLERADAN 1500 KİŞİ ÖLDÜ LAGOS (A.A) - 25.10.2010 - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, bu yıl koleradan ölenlerin sayısının 1500'ü aştığı bildirildi. Merkezi Cenevre'de bulunan BM Çocuk Fonu'nun sözcüsü, Nijerya'da 20 Ekim 2010 itibariyle kirli su yoluyla bulaşan koleradan ölenlerin sayısının 1555'e ulaştığını ve ülkede sadece bu yıl 38 bin 187 vaka tespit edildiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü de Nijerya'da, 1991'de 7 bin 654 kişinin ölümüne yol açmasından bu yana en büyük kolera salgının görüldüğünü belirtiyor. Temiz su olanağı ve sağlık önlemleriyle kolayca önlenebilen bir hastalık olan kolera vakaları, Batı Afrika'daki diğer ülkelerde de görülüyor.