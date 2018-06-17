Nijerya'da bayram kutlamalarına roketli ve bombalı saldırı: 31 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde düzenlenen bombalı ve roketli saldırılarda 31 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı.

Reuters'in iki görgü tanığından aktardığına göre patlamalar eyaletin güneyindeki Damboa'da dün TSİ 22.30'da meydana geldi.

Görgü tanıkları bombalı saldırıların ardından en az bir roketli saldırı da yaşandığını da söyledi.

Saldırılarda aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 31 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırılarda Ramazan Bayramı'nı kutlayan insanların hedef alındığı aktarıldı.

Saldırları üstlenen olmadı ancak yetkililer ülkenin kuzeyinde şeriata dayalı bir yönetim isteyen Boko Haram örgütünden şüpheleniyor.

Boko Haram krizi nedeniyle 2 milyondan fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı, 30.000 kişi ise hayatını kaybetti.