T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijerya'da ateşkes!

Nijerya'da, petrol tesislerine saldırılar düzenleyen ve askerlerle çatışan Nijer Deltası'nın Selameti Hareketi, tek taraflı ateşkes ilan eti.

21 Eylül 2008 03:00

Nijerya'da , petrol tesislerine saldırılar düzenleyen ve askerlerle çatışan Nijer Deltası'nın Selameti Hareketi, tek taraflı ateşkes ilan eti.

Nijerya'da, petrol tesislerine saldırılar düzenleyen ve askerlerle çatışan militanlar, tek taraflı ateşkes ilan eti. Nijer Deltası'nın Selameti Hareketi, internet üzerinden yaptığı açıklamada, bugünden itibaren süresiz ateşkes ilan ettiğini, güvenlik güçlerinin saldırması halinde ateşkese son vereceğini bildirdi.

Açıklamada, örgütle ittifak halindeki diğer grupların ateşkese uymayabilecekleri kaydedildi.
Örgüt, ordunun üslerine karşı hava ve kara saldırısı yaptığı gerekçesiyle geçen hafta boru hatlarıyla diğer petrol tesislerine saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Nijerya hükümeti, saldırılar yüzünden petrol üretiminin günde 150 bin varil azaldığını bildirmişti.
Militanlar, onlarca yıldır ihmal edilmiş deltanın kalkınması ve buradaki yaşam koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

Bununla birlikte esas kargaşayı, çalıntı petrolden elde edilen ve günde milyonlarca doları bulan karlı ticaretin ateşlediği belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24