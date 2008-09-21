Nijerya'da ateşkes!

Nijerya'da , petrol tesislerine saldırılar düzenleyen ve askerlerle çatışan Nijer Deltası'nın Selameti Hareketi, tek taraflı ateşkes ilan eti.



Nijerya'da, petrol tesislerine saldırılar düzenleyen ve askerlerle çatışan militanlar, tek taraflı ateşkes ilan eti. Nijer Deltası'nın Selameti Hareketi, internet üzerinden yaptığı açıklamada, bugünden itibaren süresiz ateşkes ilan ettiğini, güvenlik güçlerinin saldırması halinde ateşkese son vereceğini bildirdi.



Açıklamada, örgütle ittifak halindeki diğer grupların ateşkese uymayabilecekleri kaydedildi.

Örgüt, ordunun üslerine karşı hava ve kara saldırısı yaptığı gerekçesiyle geçen hafta boru hatlarıyla diğer petrol tesislerine saldırılar düzenlemeye başlamıştı.



Nijerya hükümeti, saldırılar yüzünden petrol üretiminin günde 150 bin varil azaldığını bildirmişti.

Militanlar, onlarca yıldır ihmal edilmiş deltanın kalkınması ve buradaki yaşam koşullarının iyileştirilmesini istiyor.



Bununla birlikte esas kargaşayı, çalıntı petrolden elde edilen ve günde milyonlarca doları bulan karlı ticaretin ateşlediği belirtiliyor.