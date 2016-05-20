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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da 97 rehine kurtarıldı

İki yıl önce Nijerya’da kaçırılan 276 kız öğrenciden biri ortaya çıktı. Onun verdiği bilgiler doğrultusunda düzenlenen askeri operasyonda 97 rehine kurtarıldı.

20 Mayıs 2016 12:42


Nijerya silahlı kuvvetleri, radikal İslamcı terör milisi Boko Haram tarafından kaçırılan 97 rehinenin kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılanlar arasında iki yıl önce Chibok'ta kaçırılan kız öğrencilerin de bulunduğu tahmin ediliyor. Borno vilayetinde kaçırılan bir kız öğrenci çarşamba günü ilk kez ortaya çıkmıştı.

Nijerya silahlı kuvvetler sözcüsü Sani Usman, Sambisa ormanlıklarındaki operasyon sırasında 35 teröristin öldürüldüğünü ve kurtarılan 97 rehinenin de çocuk olduğunu açıkladı.

Chibok'lu kız öğrencinin kimliği hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Chibok yakınlarında bulunan 19 yaşındaki Amina Ali Nkeki, perşembe günü başkent Abuja'da Devlet Başkanı Muhammadu Buhari tarafından kabul edildi. Chibok'ta kaçırılan 200 kadar kız öğrencinin akıbetinden ise haber alınamadı.

Chibok'taki sivil savunma ekibi üyelerinden Joshua Danladi Nkeki'nin resmi makamlara Boko Haram'ın elindeki kız öğrenciler hakkında bilgi verdiğini ve rehinelerin Sambisa ormanlarında alıkonduklarını söyledi. Danladi askerlerle teröristler arasındaki çarpışma sırasında altı kız rehinenin öldüğünü öğrendiklerini belirtti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Şeriatçı devlet kurmaya teşebbüs eden Boko Haram 2009 yılından bu yana düzenlediği saldırılarda en az 14 bin kişiyi öldürdü. Uluslararası Af Örgütü'nden alınan bilgilere göre örgütün elinde en az 2 bin kadın ve kız rehine bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NijeryaBoko HaramChibokSani Usman SambisaAmina Ali NkekiAbuja Devlet Başkanı Muhammadu BuhariJoshua Danladi NkekiSambisaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AG/HS

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