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Dünya

Nijerya'da 86 karılı imam gözaltına alındı

Nijerya'da 84 yaşındaki 86 karılı imam, karılarını boşamayınca gözaltına alındı.

16 Eylül 2008 03:00

Yetkililer, şeriat kanunları erkeklerin 4'ten fazla evlenmelerine izin vermediği için, eşlerinin 82'sini boşaması için Muhammed Bello ismindeki imama 7 Eylül'e kadar süre tanınmıştı. "Dini inançları tahkir etmek" ve "yasa dışı evlilikler yapmakla" suçlanan Bello, eşlerinin sayısını azaltmayınca şeriat mahkemesinin isteğiyle gözaltına alındı.

Bida kasabasında 86 karısı ve 170 çocuğuyla yaşayan Bello, çıktığı Yüksek Şeriat Mahkemesi'nde hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

Nijerya basınında ay başında çıkan haberlerde, Bello'nun karılarının sayısını 4'e indirmeyi kabûl ettiği, ancak boşayacağı eşlerini ailelerinin yanına göndermek için yetkililerden süre istediğini yazmıştı; fakat imamın bir yakını, bu haberleri yalanlayarak, imamın karılarını boşamayacağı gibi daha da evlenmeye niyetli olduğunu söyledi ve hakkındaki haberlerin gazetelerde çıkmasından sonra Bello'nun ölüm tehditleri almaya başladığını da bildirdi.

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