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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya yine kana bulandı

Nijerya'da terör saldırılarına bir yenisi eklendi. Kalabalık bir insan grubunu hedef alan bombalı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.

18 Kasım 2015 11:29

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Yola kentinde salı akşamı bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Kızılhaç yetkililerinden Aliyu Maikano, bombanın kalabalık bir insan grubu içinde patlatıldığını açıkladı. Maikano'nun verdiği bilgiye göre, 31 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı.

Nijerya sağlık yetkilileri ise 32 kişinin öldüğü ve en az 80 yaralının olduğu bilgisini verdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yola kenti daha önce de ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren ve Nijerya'da bir İslam devleti kurmak isteyen terör örgütü Boko Haram'ın saldırılara sahne oldu.

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, geçen hafta Yola'ya düzenlediği ziyarette, Boko Haram'a karşı mücadelenin sürdüğünü, güvenlik güçlerinin örgüte karşı üstünlük sağlayabilecek yolda olduklarını kaydetmişti. Nijerya ordusu da kısa süre önce Boko Haram'a karşı mücadelede başarı sağlandığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NijeryaYolaAliyu MaikanoBoko HaramCumhurbaşkanı Muhammed BuhariDeutsche Welle Türkçe DW AFP/GANH

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