T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijerya savaş uçakları 'yanlışlıkla' mülteci kampı vurdu; en az 100 ölü

Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda sığınmacıların kaldığı bir kamp vuruldu

17 Ocak 2017 23:01

Boko Haram’a karşı operasyon düzenleyen Nijerya Hava Kuvvetleri’nin ‘yanlışlıkla’ bölgedeki sığınmacıları vurduğu belirtildi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yetkilileri, Nijerya’nın hava saldırısında onlarca sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkenin kuzeydoğusunda Kamerun sınırına yakın bir noktada bulunan Rann bölgesinde meydana gelen olayda ‘açıklanmayacak sayıda’ sivilin hayatını kaybettiğini teyit eden Nijerya ordusundan General Lucky Irabor, yaralananlar arasında Kızılhaç ve MSF yetkililerinin de bulunduğunu kaydetti.

İki askerin de yaralandığını ifade eden Irabor, ölü saysına dair ise net bir bilgi vermedi. MSF yetkilileri ve görgü tanıklarından yapılan açıklamada ise onlarca kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Independent gazetesi, Nijeryalı yetkililere dayandırdığı haberinde 100 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar ardına yapılan açıklamada da 50 kişinin öldüğü 120 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

 

 

ETİKETLER

nijeryaordukampboko haram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24