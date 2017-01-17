Nijerya savaş uçakları 'yanlışlıkla' mülteci kampı vurdu; en az 100 ölü

Boko Haram’a karşı operasyon düzenleyen Nijerya Hava Kuvvetleri’nin ‘yanlışlıkla’ bölgedeki sığınmacıları vurduğu belirtildi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) yetkilileri, Nijerya’nın hava saldırısında onlarca sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.



Ülkenin kuzeydoğusunda Kamerun sınırına yakın bir noktada bulunan Rann bölgesinde meydana gelen olayda ‘açıklanmayacak sayıda’ sivilin hayatını kaybettiğini teyit eden Nijerya ordusundan General Lucky Irabor, yaralananlar arasında Kızılhaç ve MSF yetkililerinin de bulunduğunu kaydetti.

İki askerin de yaralandığını ifade eden Irabor, ölü saysına dair ise net bir bilgi vermedi. MSF yetkilileri ve görgü tanıklarından yapılan açıklamada ise onlarca kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Independent gazetesi, Nijeryalı yetkililere dayandırdığı haberinde 100 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar ardına yapılan açıklamada da 50 kişinin öldüğü 120 kişinin yaralandığı belirtildi.