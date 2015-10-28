Nijerya ordusu 338 kişiyi kurtardı



Nijerya'da ordunun düzenlediği operasyonla kurtarılan kişilerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtildi. Kurtarma operasyonunun ülkenin kuzeydoğusunda aşırıların kalesi sayılan Sambisa Ormanı'nda salı günü gerçekleştiği ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada "Askeri birlikler teröristlerin zorla alıkoyduğu 338 kişiyi kurtarmıştır" denildi. Kurtarılan kişilerin 192'sinin çocuk, 138'inin de kadın olduğu vurgulandı.

Nijerya ordusu, eylül ayının sonunda da aşırı İslamcı Boko Haram'ın elindeki 241 kadın ve kız çocuğunu kurtardığını duyurmuştu. Boko Haram 2014 yılından beri ülkede yüzlerce kadın ve kız çocuğunu kaçırdı.

Boko Haram, altı yıldır ülkenin kuzeyinde bir şeriat devleti kurmak için mücadele ediyor. Ülkedeki çatışmalarda şimdiye kadar 17 bin kişi hayatını kaybetti, 2,5 milyon kişi de şiddetten kaçtı.