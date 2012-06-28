Nijerya liderinden halkına çağrı: Az çocuk yapın

Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan, Nijeryalıların fazla çocuk yapmasından şikayetçi.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halihazırda 160 milyon kişi olan nüfusun bu gidişle 2050 yılında 400 milyona çıkması olası görülüyor. Nijerya lideri, konunun ülkesi için hassasiyetinin farkında olduğunu, bu nedenle öncelikle Ulusal Nüfus Komisyonu'nu halkı doğum kontrolüne ilişkin bilgilendirmekle görevlendirdiğini söyledi. Jonathan, ''Biz Nijeryalılar son derece dindar insanlarız. Konunun çok hassas olduğunu biliyorum'' diyor.

Goodluck Jonathan, ülkede özellikle eğitimsiz kesimlerin bakamayacakları kadar fazla sayıda çocuk yaptıklarını kaydetti.

Nijerya nüfusu şu an yılda yüzde 2,5 oranında artıyor. Ülkede bundan önce de nüfusu kontrol altına almak için girişimlerde bulunulmuş, fakat bunlardan kayda değer bir sonuç alınamamıştı. Nijerya'nın kuzeyinde nüfusun çoğunluğu Müslüman, güneyi ise büyük oranda Hristiyanlardan oluşuyor. Bunun yanısıra yerel Afrika dinlerine inanan toplumlar da var.

Cumhurbaşkanı Jonathan, ''Hristiyanlar, Müslümanlar ve diğer dinlere üye Nijeryalılar çocukları Tanrı'nın bir hediyesi olarak görüyor. Bu yüzden Nijeryalılara sınırlı sayıda çocuk yapmalarını söylemek zor. Tanrı'nın hediye ettiğini geri çevirmek doğru bulunmuyor.'' diye konuştu.