Nijerya, Koronavirüs salgını sebebiyle Çin'e 200 milyar dolarlık tazminat davası açıyor

Nijeryalı savcılar Çin Halk Cumhuriyeti'ni dava ederek koronavirüs salgınının ülkede yol açtığı zararları kapatması için 200 milyar dolar tazminat talep edeceğini duyurdu.

Daily Post'un haberine göre savcılar "Covid-19'un yol açtığı can kayıpları, ekonomik sıkışıklık, travma, sosyal oryantasyon bozukluğu, ruh sağlığında yaşanan zorluklar ve günlük hayattaki aksaklıklar için" bu tazminatı talep edeceklerini söyledi.

Başsavcı Prof. Epiphany Azinge'in yaptığı açıklamaya göre Azinge'in hukuk firması davanın sorumluluğunu üstlendi:

"Hukuk konusunda uzman olan bilirkişiler iki aşamalı bir plan hazırladı: Öncelikle Nijerya Yüksek Mahkemesi'ne gidip hükümete uluslararası adım atma hakkı tanımak, ardından da Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na giderek devlet olarak adım atmak."

Azinge, şu an İngiltere'nin başkenti Londra'daki İngiliz Devletler Topluluğu Tahkim Kurulu'nun Nijerya ve Afrika'yı temsil eden üyesi.