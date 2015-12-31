Nijerya hükümeti müzakereye hazır



Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, "Samimi bir Boko Haram yönetimiyle koşulsuz müzakere etmeye hazırız" dedi. Dinleyicilerin hükümet üyelerine soru yöneltebildiği yeni bir radyo programına katılan Cumhurbaşkanı, devlet birimlerinin kaçırılan çocukların akıbeti konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Buhari, devletin, kaçırılan kızların yaşadığına dair bir işaret beklediğini ifade etti.

Boko Haram örgütüne mensup radikal İslamcı militanlar 2014 yılının başından bu yana yüzlerce kadını ve kız çocuğunu kaçırdı. Kaçırılanlar arasında dünya genelinde büyük yakı uyandıran ülkenin kuzeydoğusundaki Chibok kentinde yurtlarından kaçırılan 270 kadar kız çocuğu da bulunuyor. Çok sayıda çocuk daha sonra örgütün elinden kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışmıştı. 2014 yılında yayınlanan bir videodan bu yana çocuklar hakkında bir bilgi alınamıyor.

Ülkenin kuzeyinde bir İslam devleti kurmak isteyen Boko Haram ile Nijerya ordusu arasındaki çatışmalarda bugüne kadar en az 17 bin kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor. 2,5 milyon kişi ise çatılmalar yüzünden yerini terk etmek zorunda kalmıştı.