Nijerya'dan Türkiye, Hindistan ve Brezilya'da bulunanlara seyahat yasağı: Koronavirüs vakaları ve varyantlar gerekçe gösterildi

Nijerya hükûmeti, Türkiye, Hindistan ve Brezilya'da artan Koronavirüs vakalarından dolayı, son iki hafta içinde bu ülkelerde bulunan yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

Euronews'da yer alan habere göre, Nijerya'dan seyahat kısıtlamasına ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu yasağın transit yolcular için geçerli olmadığı belirtildi.

Yetkililer, karara gerekçe olarak virüsün varyantlarıyla ilgili endişeleri ve Nijerya ile üç ülke arasındaki yoğun yolcu trafiğini gösterdi.

Yasaktan muaf olan Nijerya vatandaşları ile ülkede oturum izni bulunanlar, son 2 hafta için Türkiye, Brezilya veya Hindistan'da bulunmaları halinde, Nijerya'ya vardıktan sonra devlet gözetimindeki bir merkezde bir hafta boyunca karantinada kalmak zorunda.