Nijerya'da yağma için köy basan silahlı çeteler 53 kişiyi öldürdü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı sığır hırsızları yağma için saldırdıkları köylerde en az 53 kişiyi öldürdü.

Euronews'in haberine göre; polis ve yerel kaynaklar, motorlu silahlı saldırganların perşembe ve cuma günleri Kadawa, Kwata, Maduba, Ganda Samu, Saulawa ve Askawa köylerinde sivillere saldırdığını belirtti.

Tarlalarında çalışan çiftçilere saldıran çete üyelerinin, kaçanları da bölgede takip ettiği kaydedildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Şehu, bölgeden 14 cesedin alındığını ve saldırının ardından köylere güvenlik gücü sevk edildiğini aktardı.

Bölge sakinleri ise saldırganlar tarafından öldürülen 39 kişinin komşu Dauran kasabasında toprağa verildiğini söyledi. Kasabada yaşayan Haruna Abdulkerim dün 28, bu sabah da 11 kişinin defnedildiğini açıkladı. Abdulkerim, çete üyelerinin saldırılarından korktukları için cenaze töreni düzenleyemediklerini ifade etti.

Kuzeybatı ve orta Nijerya'da artan çete saldırıları askeri tedbirlere karşın önlenemedi. Köylülere saldıran çete mensupları yağmacılık yaparak çiftçilerin ürün ve hayvanlarını çalıyor.

Ülkede geçen aralık ayından beri 850 öğrenci de yine çeteler tarafından kaçırıldı. Ödenen fidyelerin ardından bu öğrencilerin büyük çoğunluğu serbest kaldı.