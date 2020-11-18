T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijerya'da 'teşhis konulamayan hastalık'; 50 kişi hayatını kaybetti

18 Kasım 2020 17:15

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

NijeryaNijerya salgın hastalıkNijerya gizemli hastalıkgizemli hastalıksalgınsalgın hastalıkteşhis konulamayanteşhis konulamayan hastalık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24