Nijerya'da sokaklarda karaborsa benzin satışı

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar nedeniyle halk "karaborsaya" yöneldi.

Petrol kıtlığının yaşanacağına dair söylentiler halk arasında dolaşmaya başladığında istasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken, birçok karaborsacı da yol kenarlarında benzin satıyor.

Nijerya hükümeti, daha önce petrol ürünlerine sübvansiyon ödenmesi için yılda milyarlarca dolar harcadığını açıklamıştı.

Hükümet, 2021'de akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırarak bunun yerine yoksullara ulaşım desteği vermeyi değerlendirmiş fakat böyle bir adımın durumu daha da kötüleştirebileceği gerekçesiyle mevcut politikasına bağlı kalmıştı.

Ülkede hükümetin sübvansiyon konusunda kesin bir karar vermemesi nedeniyle benzin istasyonlarının çoğu yakıt satışını durdurdu. Bu nedenle halk, benzine ulaşmada yol kenarındaki satıcılara muhtaç kaldı.

"Benzin istasyonları, fiyatlar yükselecek diye satış yapmıyor"

Sokaklarda bidonla benzin satan İbrahim Bashiru, sokakta satışı sadece benzin sıkıntısı yaşandığı dönemde yaptıklarını söyledi.

Bashiru, çoğu benzin istasyonunda yakıtın bulunduğunu ancak benzin fiyatlarının artması umuduyla satış yapmadıklarını belirtti.

Bashiru, bu işten ciddi para kazandıklarını, normal benzin fiyatının 3 katına sattıklarını ve 1 haftada 100 bin naira (240 dolar) kâr ettiklerini dile getirdi.

Nijerya "dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke"

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.