Nijerya'da motosikletli çete saldırısı; köy köy dolaşarak 200'den fazla insanı öldürdüler!

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Nijerya’nın Zamfara eyaletinde silahlı bir çetenin günler süren saldırılarının sonucunda en az 200 insan hayatını kaybetti.

BBC’de yer alan habere göre, Nijerya’nın kuzey batısında yer alan, silahlı çete saldırılarının daha önce de sık yaşandığı Zamfara eyaletinde, silahlı motosikletli bir çete, köy köy dolaşarak insanları öldürdü.

Köylere saldıran silahlı çeteler evleri yaktı, insanları sakatladı. AFP’ye konuşan bir köylü, çetelerin 2 bin sığır çaldığını da söyledi.

Saldırılarla ilgili açıklama yapan İnsani İşler Bakanı Sadiya Umar Faroug, 200’den fazla insanın hayatını kaybettiğini, 10 binden fazla insanın evsiz kaldığını söyledi.

Saldırının, Nijerya ordusunun geçen hafta ormanlık alanlarda saklanan çeteleri hedef alan hava saldırısına yanıt olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor. Hükümet, geçen çeteleri “terörist” olarak tanımlamış, güvenlik güçlerinin üyelere ve destekleyenlere daha sert yaptırımlar uygulamasının önünü açmıştı.