Nijerya'da "İslam'a hakaretle" suçlanan üniversite öğrencisi linç edilerek yakıldı

Nijerya'da bir üniversite öğrencisi, dine hakaret ettiği gerekçesiyle dövülüp yakılarak öldürüldü.

Independent Türkçe'nin haberine göre ülkenin kuzeybatısında kalan Sokoto eyaletinde perşembe günü yaşanan olayda Deborah Samuel adlı öğrenci, görgü tanıklarına göre öğrencilerin yer aldığı bir WhatsApp grubunda İslam'a hakaret içerikli mesajlar paylaştığı gerekçesiyle linç edildi.

Kimliğini açıklamayan bir görgü tanığı, "Öğrenciler tarafından kullanılan bir WhatsApp grubu var. Burada Müslüman bir öğrenci İslami bir paylaşım yaptı. O da bu paylaşımı eleştirdi. Gruba Hz. Muhammed'e hakaret ettiği bir ses kaydı attı. Her şeyi bu tetikledi" dedi.

Sokoto polisinin açıklamasında, Shehu Shagari Eğitim Koleji adlı üniversitede okuyan Samuel'in "Hz. Muhammed'e hakaret ettiği bir paylaşım" nedeniyle öldürüldüğü doğrulandı.

"Öğrenciler ayaklandı; üniversite yönetimi Samuel'i korumaya çalıştı"

Polis sözcüsü Sanusi Ebubekir, paylaşım üzerine okuldaki öğrencilerin ayaklandığını, üniversite yönetiminin de Samuel'i güvenli bir odaya yerleştirerek korumaya aldığını söyledi.

Sözcü, öfkeli öğrencilerin daha sonra zor kullanarak Samuel'i odadan çıkardığını, taş ve sopayla döverek öldürdüğünü ve öğrenciyi ateşe verdiğini belirtti.

Kanlı olayın görüntüleriyse sosyal medyada viral oldu.

Sümeyye Usman Inname adlı bir öğrenci, polislerin kalabalık grubu dağıtmaya çalıştığını fakat başarısız olduğunu söyledi.

"Samuel'i dövdükten sonra onu ateşe verdiler"

Görgü tanığı, "Polis önce gözyaşartıcı kullandı, sonra da havaya ateş açtı fakat öğrenciler direndi. Öğrenciler polise taş ve sopayla saldırınca onlar da kadını kurtaramadı. Samuel'i dövdükten sonra onu ateşe verdiler" ifadelerini kullandı.

Polis, kimliğini açıklamadığı iki öğrencinin tutuklandığını duyururken, Sokoto Valisi Aminu Tambuwal da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer polisin olay yerinde incelemelere devam ettiğini ve okulun kapatıldığını da belirtti.

Ülkede geçen ay da ateist bir insan hakları savunucusu, dine hakaret ettiği gerekçesiyle önce zorla akıl hastanesine yatırılmış, daha sonra da 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.