Nijerya'da iki köye silahlı saldırı: 19 ölü

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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı saldırganlar iki ayrı köye saldırı düzenleyip toplam 19 kişiyi öldürdü.

İçişleri Komiseri Samuel Aruwan'ın açıklamasına göre motorlu saldırganlar cumartesi gecesi Kutemeshi'ye saldırıp 14 kişiyi öldürüp bazı dükkanları yağmaladı.

Aynı gün içinde yine motorlu saldırganların Kujeni köyünde 5 kişiyi öldürdüğü ifade edildi. Saldırganlar birkaç evi, depoyu ve bir kiliseyi yaktı.

Kaduna eyalet yönetimi saldırılarda toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar da olduğunu bildirdi.