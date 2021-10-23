Nijerya'da cezaevine silahlı saldırı: Onlarca tutuklu kaçtı

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısında silahlı saldırganlar bir hapishaneyi hedef aldı ve onlarca tutukluyu serbest bıraktı.

Oyo'daki cezaevinin sözcüsü Olanrewaju Anjorin, Associated Press'e yaptığı açıklamada silahlı saldırganların cuma gece saatlerinde cezaevine saldırdığını bildirdi.

Anjorin, "Kaç insanın kaçtığı ve kaçının tekrar yakalandığı ile ilgili kesin bir sayı veremem. Ama hem cezaevinin etrafında hem de kasabada güvenliğin artırıldığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Nijerya Cezaevi Servisleri de olayı doğruladı ve üst düzey bir yetkilinin bölgeye gittiğini ifade etti.

Cuma günü meydana gelen olay, bu sene tutukluların kaçmasına yol açan üçüncü cezaevi saldırısı oldu. The Cable'a göre 2017 yılından bu yılın temmuz ayına kadar 4 bin 307 tutuklu Nijerya'da cezaevinden kaçtı. Bu sayının sadece 2021 yılında bile 2 bini aştığı ifade edildi.