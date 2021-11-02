Nijerya'da 20 katlı bina çöktü: En az 5 ölü

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Nijerya'nın Lagos kentinde pazartesi günü 20 katlı bir binanın çökmesinin ardından en az 5 insan hayatını kaybetti.

Şehrin Ikoyi bölgesinde bulunan apartman binasında olay anında kaç kişinin olduğunu bilinmiyor, ancak enkaz altında kalan insanlar olduğuna inanılıyor.

Pazartesi gecesi başlayan arama kurtarma çalışmaları salı sabahı itibariyle devam etti. Lagos Bölgesi Acil Durum Yönetim Ajansı, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken kayıp sayısına dair bir açıklama yapmadı.

Yakınlarda yaşayan Nijerya Barosu Başkanı Olu Apata, binanın çöktüğü sırada inşasının sürdüğünü ve pazartesi günü proje sahiplerinin apartmandan daire almak isteyenlerle buluştuğunu ifade etti.

Kurtarma çalışmaları sırasında şu ana kadar 3 kişi kurtarıldı.

Binanın neden çöktüğünü tespit etmek için bir soruşturma başlatıldı.