-NİJERYA CUMHURBAŞKANI'NDAN TOKİ'YE DAVET ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Ebele Jonathan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Nijerya'da da konut yapmasını istedi. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Jonathan, TOKİ'nin Ankara Eryaman'da yaptığı konutları gezdi. Konut alanındaki sosyal donatı binasında ağırlanan konuk Cumhurbaşkanına, Uygulama Dairesi Başkanı Orhan Yüce tarafından TOKİ'nin çalışmaları ve hedefleri hakkında sunum yapıldı. Yapılan açıklamaları dikkatle izleyen Cumhurbaşkanı Jonathan, gördüğü konutlardan ve hayata geçirilen projelerden çok etkilendiğini dile getirerek, ''Bu kadar hızlı, bu kadar sağlam ve bu kadar modern konut yapmanın sırrı nedir?'' sorusunu yöneltti. Uygulama Dairesi Başkanı Orhan Yüce, bunun üzerine, TOKİ'nin başarısındaki temel unsurların, devlet ciddiyeti ile özel sektör pratikliğinin bir araya getirilmesi ile konusunda uzman ekipler olduğunu belirtti. -ARSA NİJERYA'DAN KONUT TOKİ'DEN ÖNERİSİ- TOKİ'nin yaptığı işleri çok başarılı bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Jonathan, ''TOKİ'yi ülkemize davet etsek gelir mi? Biz arsa tahsis etsek aynı uygulamaları Nijerya'da da gerçekleştirir misiniz? Çünkü konut ihtiyacımız büyük. Böylesi güzel konutları ülkemizde de görmek istiyoruz'' ifadesini kullandı. Orhan Yüce de konut yapımı konusunda konuk Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu öneriden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görev vermesi durumunda Nijerya'da konut yapımı konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.