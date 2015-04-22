Nijerya, Boko Haram'a yönelik operasyon başlattı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan geniş Sambisa ormanlık alanında, Boko Haram militanlarına yönelik saldırıya başladı.

Bölge güçlerinden de destek alan Nijerya ordusu, Boko Haram'ın bilinen son sığınaklarından birine çıkarma yapıldığını ve bölgede kimi noktaları ele geçirildiğini açıkladı. Sambsia bölgesi, Şubat ayından beri hava saldırısı altındaydı. Sambisa ormanlarının daha önce savaşılan bölgelerden daha büyük olduğu ve son zamanlarda görüş alanının daralması ve hava muhalefeti nedeniyle hava saldırılarının seyrekleştiği de bildirildi.