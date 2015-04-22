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Dünya

Nijerya, Boko Haram'a yönelik operasyon başlattı

Operasyonun gerçekleştirildiği Sambsia bölgesine, bir süredir de hava operasyonları düzenleniyordu

22 Nisan 2015 22:45

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan geniş Sambisa ormanlık alanında, Boko Haram militanlarına yönelik saldırıya başladı.

Bölge güçlerinden de destek alan Nijerya ordusu, Boko Haram'ın bilinen son sığınaklarından birine çıkarma yapıldığını ve bölgede kimi noktaları ele geçirildiğini açıkladı. Sambsia bölgesi, Şubat ayından beri hava saldırısı altındaydı. Sambisa ormanlarının daha önce savaşılan bölgelerden daha büyük olduğu ve son zamanlarda görüş alanının daralması ve hava muhalefeti nedeniyle hava saldırılarının seyrekleştiği de bildirildi.

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