Nijerya-Arjantin maçının en çok konuşulan ismi Cüneyt Çakır oldu

Türk hakem Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası D Grubu'nda Arjantin'in Nijerya'yı yenerek son 16'ya kaldığı maçta en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Çakır, maçta bir penaltı verirken iki takım için de tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

2018 Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan Nijerya - Arjantin maçına hakem Cüneyt Çakır damga vurdu.

Nijerya - Arjantin maçında yaşanan penaltı pozisyonlarında büyük tartışmalar yaşandı.

45. dakika Marcos Rojo ile Kelechi Iheanacho'nun mücadelesinde Arjantinli Rojo, ceza sahası içinde ayağını Nijeryalı Iheanacho'nun başının üstüne kadar kaldırdı.

Iheanacho bir süre yerde kalırken Nijerya'dan penaltı itirazları geldi, Cüneyt Çakır VAR'a bile başvurmadan oyunu devam ettirdi.

50. dakikada ise Nijerya korner atışı kullandı. Nijerya'dan Leon Balogun, Javier Mascherano'nun müdahalesiyle topsuz alanda yere indirildi.

Cüneyt Çakır, video yardımcı hakemin görüşüne başvurdu ve beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu kullanan Moses, skoru 1-1'e getirdi.

77'de Nijerya yine penaltı bekledi. Rojo'nun eline çarpan topun ardından itirazlar yükseldi. Çakır, yine VAR'dan yardım aldı ve devam kararı verdi.

85. dakikada bu sefer Arjantin'den penaltı itirazları geldi. Çakır'ın kararı 'devam' oldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Maç sırasında Cüneyt Çakır, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte Çakır'la ilgili yapılan olumlu ve olumsuz bazı yorumlar:

- Az önce Cüneyt Çakır penaltı verdi. VAR onayladı.. Baktım bizim medya cenahındaki twetlere göre kimse kararı beğenmedi. VAR bize gelmez sanki..

- Messi'den sonra maçın en iyisi Cüneyt Çakır'dı.

- Cüneyt Çakır finali alamamayı garantiledi.

- Cüneyt Çakır hatasız bir maç yönetti kimse çamur atmasın.

- Cüneyt Çakır eskiden sadece bizim iç meselemizdi ama artık küresel bir tehdit!