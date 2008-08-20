Nijerya-Arjantin finali

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol mücadelesinde finale yükselen takımlar belli oldu. Yarı final maçlarında Belçika'yı 4-1 yenen Nijerya ile Brezilya'yı 3-1 mağlup eden Arjantin adlarını finale yazdırdılar.Şangay Stadı'nda 56 bin kişi önünde oynanan ilk yarı final mücadelesinde 19996 Atlanta şampiyonu Nijerya, Belçika'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. B Grubu'ndan lider olarak çıkıp, çeyrek finalde A Grubu ikincisi Fildişi Sahilleri'ni 2-0 yenerek yarı finale yükselen Afrika temsilcisi, yarı finalde de Belçika karşısında sonuca rahat gitti.Çeyrek finalde İtalya'yı eleyen Belçika karşısında ilk yarıyı 17. dakikada Adefemi'nin golüyle önde kapatan Nijerya, 59 ve 72'de Agbuke ve 78'de de Okonkwo ile farkı 4'e çıkardı. Belçika adına 88. dakikada Ciman'ın golü ise sadece skoru belirledi.Günün diğer yarı final mücadelesinde ise beklenen çekişme olmadı. Erken final olarak nitelendirilen maçta son olimpiyat şampiyonu Arjantin, Brezilya'yı ikinci yarıda bulduğu 3 golle mağlup etti.İşçiler Stadı'nda ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada Tangocular'ın golleri 53 ve 58'de Aguero ile 77. dakikada penaltıdan Riquelme'den geldi. İkinci yarıda Sobis ve Ronaldinho'nun vuruşlarının direkten döndüğü Brezilya ise son 10 dakikayı Lucas ve Neves'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı.Bu sonuçların ardından Arjantin ile Nijerya arasındaki final mücadelesi 23 Ağustos Cumartesi günü TSİ 07.00'de oynanacak. Brezilya ile Belçika arasındaki bronz madalya mücadelesi de 22 Ağustos Cuma günü Şangay kentinde TSİ 14.00'te yapılacak.