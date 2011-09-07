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Dünya

Nijer'den "Kaddafi yok" açıklaması NİAMEY (A.A)

07 Eylül 2011 23:38

-Nijer'den "Kaddafi yok" açıklaması NİAMEY (A.A) - 07.09.2011 - Nijer Adalet Bakanı Maru Amadu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Nijer'de olmadığını söyledi. Amadu, düzenlediği basın toplantısında, Kaddafi'nin Nijer'de bulunmadığını, son günlerde Libya'dan 200 araçlık bir konvoyun ülkeye geçtiği haberlerinin de doğru olmadığını belirtti. Bakan Amadu, "Tüm dünyayı Kaddafi'nin Nijer'de olmadığı konusunda bilgilendinmek istiyoruz" dedi. Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nden bir heyetin, Nijer'den sınır güvenliğini artırmasını ve Kaddafi veya ailesinin bu ülkeye girişini engellemesi taleplerini iletmek amacıyla bu ülkeye gideceği bildirilmişti.

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