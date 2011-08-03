-NİJER'DE DARBE GİRİŞİMİNE 10 TUTUKLAMA NIAMEY (A.A) - 03.08.2011 - Batı Afrika ülkesi Nijer'de, Temmuz ayında darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle 10 kişi tutuklandı. Bir yıl süren askeri cuntanın ardından Mart'ta Devlet Başkanı seçilen tarihi muhalif lider Mahamadu Yusufu, Nijer'in bağımsızlığının 51. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı ve radyo ve televizyondan okunan açıklamasında, "devletin güvenliğini zaafa uğratmaya karar verenlerden 10'unun 12 ve 13 Temmuz 2011 tarihlerinde gözaltına alındığını, aralarından birinin kaçtığını" belirtti. Tüm suç ortaklarının bulunması için soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Nijer Devlet Başkanı, dört ay önce egemen Nijer haklının seçimine zarar vermeyi düşünen herkese karşı yasaların uygulanacağını kaydetti. Yusufu, darbe girişiminin tam hükümetin sahte faturayla kamu kaynaklarının bazı kişilerce zimmete geçirilmesine karşı harekete geçtiği bir sırada meydana gelmesine dikkati çekti. Nijer'de bir darbe girişimi ilk kez yetkililer tarafından teyit edilirken, emniyet kaynakları, aralarında rütbelilerin de bulunduğu bazı askerlerin rejimi devirmek ve Devlet Başkanı Yusufu'ya suikast girişiminde bulunmaktan 22 Temmuz'dan bu yana tutuklu olduklarını kaydetti.