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Dünya

NİJER'DE DARBE GİRİŞİMİ NİAMEY (A.A)

26 Temmuz 2011 16:37

-NİJER'DE DARBE GİRİŞİMİ NİAMEY (A.A) - 26.07.2011 - Nijer'de rejimi devirmek ve Devlet Başkanı İsufu Mahamadu'ya suikast girişiminde bulunmakla suçlanan birçok askerin gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, mart ayında seçilen Mahamadu'yu devirme girişimiyle suçlanarak gözaltına alınanlar arasında bir komutan ile bir teğmenin bulunduğunu belirtti. Askerlerin 22 Temmuz'dan itibaren gözaltına alınmaya başladığını belirten kaynaklar, bu kişilerin jandarmaya ait bir yerde tutulduklarını ifade etti.

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