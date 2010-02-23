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Dünya

Nijer'de cunta lideri devlet başkanı oldu

23 Şubat 2010 11:40

Batı Afrika ülkesi Nijer'de geçen perşembe kanlı darbeyle iktidara gelen cuntanın bir numaralı ismi devlet ve hükümet başkanı oldu.

Devlet radyosundan okunan açıklamada, ülkenin anlayış ve siyasi yöneliminde en yüksek kurum olan Yüksek Konsey'in (CSRD) devlet ve hükümet başkanı görevlerini icra eden bir başkan tarafından yönetildiği bildirildi.

CSRD'ye başkent Niamey zırhlı taburunun komutanı Salu Cibo başkanlık ediyor. Radyo, Cibo'nun geçiş dönemi boyunca bu görevleri yerine getireceğini belirtirken, geçiş döneminin süresi konusunda açıklama yapmadı.

Darbeci askerler geçen Perşembe devlet başkanlığı sarayının çevresinde 3 kişinin öldüğü çatışmaların ardından Devlet Başkanı Mamadu Tanca'yı iktidardan indirmiş, tartışmalı anayasayı askıya almış, hükümeti lağvetmiş ve tarih belirtmeksizin seçimleri düzenleyeceklerini açıklamışlardı.
 

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