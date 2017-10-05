Nijer'de ABD özel kuvvetlerine pusu; 3 ölü

Nijer'de 5 Amerikan askeri pusuya düşürüldü, askerlerden 3 öldü, 2 asker ise yaralandı

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Nijer'in güneydoğusunda bu ülke ile ABD'nin ortak devriye konvoyuna ateş açıldığını duyurdu.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve Nijer ortak devriye konvoyuna Nijer'in güneydoğusunda ateş açıldığına dair haberleri doğruluyoruz. Olayın detaylarını inceliyoruz ve sahadaki bilgileri doğruladıktan sonra daha detaylı bilgi paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili ise Amerikan New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, saldırıda üç Amerikan askerinin öldüğünü, iki askerin yaralandığını iddia etti.

Açıklamada, "Bu eğitimin bir boyutu da Nijerlilere ülkelerinde istikrar ve güvenlik sağlama kabiliyetlerini geliştirmek üzere verilen tavsiye ve taktiksel yardımdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Saldırının hangi örgüt tarafından gerçekleştirildiği belirtilmedi.