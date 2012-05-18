Nijer'de 24 milyon kişi yetersiz besleniyor

Kuruluşa göre şu anda Nijer'de 6 milyon Sahil bölgesinde 18 milyon kişi yetersiz besleniyor.

Giderek vahimleşen kötü beslenme düzeyi Save the Children'a göre özellikle çocuklara tıbbi müdahele gerektirmeye başladı.

Kuruluş bu uyarıyı hafta sonu yapılacak gıda güvenliği konulu G8 grubu toplantısı öncesinde yaptı ve duruma müdahele etmek için şu anda harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Nijer'deki gıda krizi konusundaki işaretler geçen yılki düzensiz yağışlar ve gıda fiyatlarındaki artışlarla iyice belirginleşmişti.

Yardım kuruluşları krizin etkilerini gidermeye çalışıyorlar.

Çocuk odaklı bir uluslararası yardım örgütü olan Save the Children Afrika'da şu anda yaşanmakta olan gıda krizlerinin ötesinde, dünyada her dört çocuktan birinin kronik olarak yetersiz beslendiğini söylüyor.

Kuruluş G8 liderlerinin çocukların yeterli ve doğru tür gıdaya erişimini güvence alma konusunda cesur adımlar atmaktan kaçınabileceği kaygısını da dile getirdi.

(BBC Türkçe)