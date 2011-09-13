-Nijer: ''Saadi Kaddafi gözaltına alınmadı'' NİAMEY (A.A) - 12.09.2011 - Nijer, Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi'nin gözetimleri altında olduğunu, ancak kendisinin gözaltına alınmadığını bildirdi. Nijer hükümeti sözcüsü, Kaddafi'nin oğluyla ilgili hükümetin pozisyonunda bir değişiklik olmadığını, ortada bir uluslararası arama emri bulunmadığını, diğerleri gibi Saadi'nin de gözetim altında olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland ise Nijer hükümetinin Saadi'yi ele geçirdiğini ve gözaltına alma niyetinde olduğunu ABD'ye bildirdiğini ifade etti.