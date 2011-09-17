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Dünya

Nijer, Kaddafi'nin oğlunu "henüz" teslim etmiyor NİAMEY (A.A)

17 Eylül 2011 13:23

-Nijer, Kaddafi'nin oğlunu "henüz" teslim etmiyor NİAMEY (A.A) - 17.09.2011 - Nijer, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi'nin "henüz ülkesine iade edilmeyeceğini" bildirdi. Nijer hükümet sözcüsü Maru Amadu, Nijer'e sığınan ve BM'nin seyahat yasağı getirdiği Saadi Kaddafi'nin Libyalı yetkililere teslim edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Hayır" yanıtını verdi. Sözcü, "Nijer'in uluslararası yükümlülükleri gereğince, adil yargılanma ihtimali olmayan ve idam cezasına çarptırılabilecek bir kişiyi iade etmesinin söz konusu olmadığını" söyledi. Hükümet sözcüsü, "Saadi Kaddafi ya da başka bir kişinin bağımsız mahkemede yargılanması halinde Nijer'in üzerine düşeni yapacağını" belirtti.

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