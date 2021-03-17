Nijer'de motorlu saldırganlar 58 kişiyi öldürdü

T24 Dış Haberler

Afrika ülkesi Nijer'de motosikletli saldırganlar, pazardan evlerine doğru yürüyen insanlara ateş açarak en az 58 kişiyi öldürdü. Saldırganların ambarları da kundakladığı belirtildi.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi ancak saldırının meydana geldiği Tillaberi bölgesinde IŞİD bağlantılı grupların aktif olduğu biliniyor.

Saldırıya uğrayan insanlar Nijer'in Mali sınırının yakınında bulunan Banibangou'daki canlı hayvan pazarından evlerine dönüyordu.

Nijer devler televizyonu ülkede üç gün süreyle yas ilan edildiğini bildirdi.

Ocak ayında yine Tillaberi bölgesindeki iki köye düzenlenen saldırıda 100 kişi öldürülmüştü. Saldırıyı hiçbir grup üstlenmedi.