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Dünya

Nijer de Katar ile ilişkilerini kesti

Afrika ülkesi Nijer, Doha büyükelçisini geri çağırdı

10 Haziran 2017 19:46

Nijer Dışişleri Bakanı İbrahim Yakubu, Doha Büyükelçisinin geri çağırılacağını açıkladı.

Yakubu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, Nijer hükümetinin, Körfez bölgesindeki diplomatik gelişmelerin ardından Nijer'in Doha Büyükelçisini ülkeye geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Yakubu, karara ilişkin detay vermedi ancak ulusal basında çıkan bazı haberlere göre, Nijer Devlet Başkanı Mahamadu İssufu, Suudi Arabistan'ın Niamey Büyükelçisiyle görüştükten sonra bu karar aldı.

Nijer'in Suudi Arabistan ile ilişkileri Katar ile olan ilişkilerinden daha eskiye dayanıyor. Ancak İssufu'nun şubat ayında Katar'a yaptığı ziyaret, Nijer ile Katar ilişkilerine önemli ivme kazandırmıştı.

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