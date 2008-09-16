Nihat'tan Villarreal'e şarkı

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Villarreal’de sakatlığı geçemeyen Nihat Kahveci kadroya alınmadı.Teknik direktör Manuel Pellegrini’nin açıkladığı 20 kişilik maç kadrosuna Nihat ile diğer bir forvet oyuncusu Giuseppe Rossi de sakatlığından dolayı dahil edilmedi.Öte yandan Villarreal’de Nihat Kahveci ve bazı takım arkadaşları kulübün resmi televizyonu için "Violeta" adlı şarkıyı söyledi.Gonzalo, Cazorla, Diego ve Pires’in de aralarında bulunduğu bir grup takım arkadaşı ile "Violeta" şarkısını seslendiren Nihat, şarkıyı tam söyleyemediği yerlerde "kayıtta mısınız?" derken, şarkının sonu da Nihat’ın "biliyorum biliyorum kayıttasınız!" sözleriyle bitiyor.Villarreal, ligde son oynanan Deportivo maçında El Madrigal Stadı’nda taraftarlarına dev ekrandan futbolcularının ağzından "Violeta" şarkısını dinletirken, klibi internetteki resmi sitesine de koydu.