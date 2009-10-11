Nihat'tan ilginç cevap

Denizli hayal kırıklığı yaratan Nihat'a "Güç eksiğin varsa kondisyoner Stefano ile özel olarak çalış" dedi, cevap ise şaşkına çevirdi...



Beşiktaş Teknik Direktörü Denizli hayal kırıklığı yaratan Nihat’a “Güç eksiğin varsa kondisyoner Stefano ile özel olarak çalış” dedi, cevap şaşkına çevirdi: Fiziksel sorun yok. Her şey kafamda!

Bu sezon Beşiktaş’ın en flaş transferi olan, ancak şu ana kadar beklenenin çok altında kalan Nihat için teknik direktör Mustafa Denizli devreye girdi. Formsuz yıldızını kazanmak adına sürekli forma veren Denizli’nin, Milli Takım kampına gitmeden önce Nihat’la özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, Nihat’a “Üzerine çok gelindiğinin farkındayım. Ancak eğer fizik olarak bir sorunun, güçsüzlüğün varsa söyle. Seni Stefano ile özel olarak çalıştırayım, taş gibi olursun” önerisinde bulundu.

'Bir gol atsam'

Gösterdiği ilgi için hocasına teşekkür eden milli yıldızın cevabı ise içinde bulunduğu ruh halini gözler önüne serdi. Fiziksel olarak hiçbir eksiği bulunmadığını dile getiren Nihat, “Ayaklarım güçlü, kendimi iyi hissediyorum. Tek sorunum mental anlamda. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Bir gol atsam gerisi gelecek. Ayrıca medya da üzerime çok geliyor. İster istemez etkileniyorsun. Sanki üzerimde ağırlık var gibi. Baskı kendini hissettiriyor” ifadesini kullandı.

'İspanya rahattı'

Bu arada, Nihat’ın takım içinde yaptığı sohbetlerde de arkadaşlarına dert yandığı ortaya çıktı. Eleştirilerden bunaldığını belirten Kartal’ın suskun golcüsü, “İspanya çok rahattı. Kimse orada ne yaptığını sorgulamazdı. Basın da üstüne gelmezdi. Burada hiçbir şey değişmemiş. En son bıraktığım gibi” diyerek rahatsızlığını ifade etti.