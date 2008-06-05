Nihat'tan Fener'e soğuk duş

Emre Belözoğlu’nun transferinden sonra ikinci bombayı patlatmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi Nihat Kahveci için İspanya’ya çıkarma yaptı. Asbaşkanlar Mahmut Uslu ve Ali Yıldırım dün İspanyol Kulübü’nün yöneticileriyle biraraya gelerek milli futbolcuyu resmen istediler ve bonservisi için pazarlık masasına oturdular.



Başkan bırakmıyor



Yapılan pazarlıklar sırasında Fenerbahçe, İspanyol ekibine cazip bir teklif getirdi. Ancak buna rağmen Villarreal’in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle İspanyol yöneticiler sarı-lacivertlilerin önerisine sıcak bakmadılar.

İki takım yöneticilerinin bugün son kez bir araya geleceği ve Nihat konusundaki kararı verecekleri öğrenildi. Bu arada sarı-lacivertli kulüp dün Nihat Kahveci için girişimde bulunduklarını resmi internet sitesinden kamuoyuna duyururken, İspanyol medyası Villarreal Kulübü Başkanı Fernando Roig Alfonso’nun milli oyuncuyu kesinlikle bırakmayacağını ileri sürdü.



‘Türkiye’ye dönmek istemiyorum’



A Milli Futbol Takımı ile İsviçre’de bulunan Nihat Kahveci ise dünkü basın toplantısında “Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptın mı?” şeklindeki soruya, “Şu anda Villarreal ile 3 yıllık sözleşmem var. Hukuksal olarak hiçbir şey benim elimde değil. Avrupa’daki futbol hayatımı sürdürmek istiyorum. Avrupa’da iyi bir takımda oynuyorum, mutluyum ve Türkiye’ye dönmek istemiyorum” yanıtını verdi.