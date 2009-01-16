Nihat'ın şanssızlığı



Villarreal'li Nihat Kahveci'nin yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Bu sezon 2 kez uzun süreli sakatlık yaşayan milli futbolcunun, bu kez de menisküs ameliyatı olacağı ve en az 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen Türk futbolcu Nihat Kahveci tekrar sakatlandı.



Valencia maçı öncesi yapılan son antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan, ardından yapılan tetkiklerde önemli bir probleminin olmadığı açıklanmasına karşın, Nihat'ın dizinde menisküs olduğu anlaşıldı.



Sağ dizindeki sakatlığının yenilediği açıklanan Nihat'a atroskopi operasyonu yapılacağı ve 5 hafta daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Şansız bir sezon geçiren ve daha önce 2 kez sakatlanan milli futbolcu, şimdiye kadar sadece 3 maçta Villarreal formasını giyebildi.



