T24 LogoT24 Logo
Spor

Nihat'ın muhteşem dönüşü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 3. haftasında Villarreal, Numancia deplasmanında Nihat Kahveci'nin asistinden gelen golle 3 puanı aldı.

22 Eylül 2008 03:00


İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 3. haftasında Villarreal, Numancia deplasmanında Nihat Kahveci'nin asistinden gelen golle 3 puanı aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hırvatistan maçında yaşadığı sakatlığın ardından 3 ay sonra sahalara geri dönen Nihat Kahveci, maçın 68. dakikasında Guille Franco'nun yerine oyuna girdi. 42. dakikada Brit (Numancia) ve 49. dakikada Cazorla'nın (Villarreal) golleriyle 1-1'lik skorun üzerine oyuna giren Nihat, Villarreal'in daha organize hücum yapmasını sağlarken, 76. dakikada Llorente'ye verdiği pas sonucu gelen golle takımının 2-1 öne geçmesinde önemli rol oynadı. Villarreal, aldığı 3 puanla puanını 7'ye yükselterek 3. sıraya yükseldi.

Bu arada Real Betis'te ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Mehmet Aurelio, sakatlığı sona ererek Sevilla derbisinde takımının ilk 11'inde yer aldı. 0-0 biten maçta 90 dakika forma giyen Aurelio, rakibine yaptığı sert faulden dolayı 1 sarı kart gördü.

Öte yandan La Liga'daki diğer Türk futbolculardan Ersen Martin, sakatlığından dolayı kadroda olmazken, takımı Recerativo ise deplasmanda Atletico Madrid'e 4-0 yenildi. Lider Espanyol ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Getafe'de ilk sezonunu geçiren İbrahim Kaş'a ise diğer 2 lig maçında olduğu gibi kadroda yer almasına karşın teknik direktör Victor Munoz tarafından oynama şansı verilmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24