Nihat'ın muhteşem dönüşü



İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 3. haftasında Villarreal, Numancia deplasmanında Nihat Kahveci'nin asistinden gelen golle 3 puanı aldı.



Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hırvatistan maçında yaşadığı sakatlığın ardından 3 ay sonra sahalara geri dönen Nihat Kahveci, maçın 68. dakikasında Guille Franco'nun yerine oyuna girdi. 42. dakikada Brit (Numancia) ve 49. dakikada Cazorla'nın (Villarreal) golleriyle 1-1'lik skorun üzerine oyuna giren Nihat, Villarreal'in daha organize hücum yapmasını sağlarken, 76. dakikada Llorente'ye verdiği pas sonucu gelen golle takımının 2-1 öne geçmesinde önemli rol oynadı. Villarreal, aldığı 3 puanla puanını 7'ye yükselterek 3. sıraya yükseldi.



Bu arada Real Betis'te ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Mehmet Aurelio, sakatlığı sona ererek Sevilla derbisinde takımının ilk 11'inde yer aldı. 0-0 biten maçta 90 dakika forma giyen Aurelio, rakibine yaptığı sert faulden dolayı 1 sarı kart gördü.



Öte yandan La Liga'daki diğer Türk futbolculardan Ersen Martin, sakatlığından dolayı kadroda olmazken, takımı Recerativo ise deplasmanda Atletico Madrid'e 4-0 yenildi. Lider Espanyol ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Getafe'de ilk sezonunu geçiren İbrahim Kaş'a ise diğer 2 lig maçında olduğu gibi kadroda yer almasına karşın teknik direktör Victor Munoz tarafından oynama şansı verilmedi.