Nihat'ın başında 'kara bulutlar'



EURO 2008'de geçirdiği sakatlığın ardından tekrar sahalara dönen Nihat Kahveci yeniden sakatlandı. Villarreal’li milli futbolcu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.



İspanya'nın Villareal kulübünün doktorları tarafından yapılan rutin kontroller sırasında, milli oyuncu Nihat Kahveci'nin kasığında zedelenme tespit edildi.



29 yaşındaki futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, bu sürenin daha da uzayabileceği belirtildi.



Geçen sezonun son lig maçında tendonuna darbe alan Kahveci, EURO 2008'de bu sakatlığının nüksetmesinin ardından sahalardan yine uzun bir süre uzak kalmıştı.



Ancak milli oyuncu, Marca gazetesine verdiği demeçte, şu an yaşadığı sakatlığın tendonuyla ilgili değil, kasığıyla ilgili olduğunu söyledi.



Yaz sonunda geçirdiği ameliyatla ilgili bir sorun olmadığını belirten Nihat Kahveci, kasığındaki probleme farklı bir tedavi yöntemi uygulanacağını belirtti.

