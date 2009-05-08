Nihat'ın 1 yıllık suskunluğu



Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan Villarreal'li milli futbolcu Nihat Kahveci, son golünü 7 Mayıs 2008'de Huelva'ya attı.





İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal'de forma giyen Türk futbolcu Nihat Kahveci, 1 yıldır gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor.



La Liga'da son olarak 7 Mayıs 2008 tarihinde oynanan Recreativo-Villarreal maçında bir gol atan Nihat, 365 gündür ne lig, ne Kral Kupası ne de Şampiyonlar Ligi'nde golle buluşabildi.



Sakatlıklardan dolayı kötü bir sezon geçiren Nihat, İspanyol basınına açıklamasında, "Bir çok ayı sakat geçirdim, ama forvetlerin attıkları gollere göre değerlendirildiğinin bilincindeyim. Özür aramıyorum ve en kısa zamanda gol atmak istiyorum" dedi.



