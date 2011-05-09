-NİHAT'A 1903 LİRALIK DAVA İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Spor yazarı Turgay Demir, Konyaspor maçı sonrası tartıştığı Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci aleyhine 1903 liralık manevi tazminat davası açtı. Turgay Demir'in avukatı Metin Ünlü, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, Turgay Demir adına 1903 liralık tazminat talep eden dilekçeyi verdi. Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu davada amaçlarının bir gelir elde etmek olmadığını belirterek, bu nedenle sembolik olarak 1903 liralık manevi tazminat davası açtıklarını ifade etti. Müvekkilinin hakarete maruz kaldığını kaydeden Ünlü, şunları söyledi: ''Bu hakaretin giderilmesi için başvurduk. Amacımız manevi zararı gidermeye yöneliktir. Biz hukuka inanıyoruz. Hukuk, sonunda hakkımızı mutlaka teslim edecektir. Müvekkilim bugüne kadar yaptığı eleştirilerle bir gazeteci olarak kamusal bir görev yapıyordu. Şöhret sahibi kişilerin de bu şöhretlerinin bedeli olarak her türlü eleştiriye açık olmaları gerekir. Yapılan bu eleştirilere, hakaretle, saldırıyla karşılık verilmesini hukuk asla himaye etmez. Kişilik haklarımıza zarar geldiği için müvekkilim adına sembolik de olsa böyle bir dava açtım. Bu dava her şeyden önce gazetecilik onuru, Beşiktaş camiası ve Türk sporu için açılmıştır.'' Metin Ünlü, ceza davası açma haklarının da bulunduğunu, ancak şimdilik buna gerek görmediklerini sözlerine ekledi. Öte yandan, daha önce de Nihat Kahveci, spor yazarı Turgay Demir'in yanı sıra spor yazarı Zeki Uzundurukan ve Fotomaç Gazetesi aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.