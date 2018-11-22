Nihat Zeybekci'den cinsiyetçi açıklama: İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez

İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, basın mensuplarının, AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğunu hatırlatması üzerine, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez" dedi.

TIKLAYIN- Özhaseki: İzmir, AK Parti'nin tadına baksın istiyoruz

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'de 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için İzmir’de iddialı olduklarını belirterek, "İzmir gibi bir yerde vatandaşın AK Parti belediyeciliğinin tadına bakmasını istiyoruz” demişti.

Ege Ekonomik Forumu'na katılan Ekonomi eski Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğu hatırlatılıp, bu konudaki düşüncesi sorulan Zeybekci, "Henüz daha kesinleşen bir şey yok ama ola ki partimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir teveccühü olur da bize böyle bir görev tevdi edilirse, bu bizim için öncelikli olarak bir onur olur, benim için şeref olur. Hizmetkâr belediyeciliği de İzmir'e getirmek için son gayretimize kadar, enerjimizin sonuna kadar çalışacağımızı da bilmenizi isterim. En iyisini, hakkını vererek yapacağımızı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

"İzmir, Anadolu'nun doğuştan en güzel şehri"

Basın mensuplarının 'Siz İzmir'i istiyor musunuz' sorusunu da yanıtlayan Nihat Zeybekci, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez. İzmir, Anadolu'nun en güzel kızı, en güzel şehri. Doğuştan en güzel şehri. Hayırlısı olsun" dedi.