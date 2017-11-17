Nihat Zeybekci, TOGED ziyareti esnasında 'MoBu' oynadı

ANKARA, (DHA) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği\'ni ziyareti sırasında ODTÜ Teknokent\'te bulunan Panteon firmasının, Kristal Piksel Oyun Ödüllerinde \'Yılın Oyunu\', \'En İyi Oyun Tasarımı\' ve \'İşitsel Sanat\' dallarında ödül kazanan \'MoBu\' oyununu oynadı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk oyun sektörüne yön veren Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği\'ne (TOGED) gerçekleştirdiği ziyareti sırasında ODTÜ Teknokent\'te bulunan Panteon firmasının, Kristal Piksel Oyun Ödüllerinde \'Yılın Oyunu\', \'En İyi Oyun Tasarımı\' ve \'İşitsel Sanat\' dallarında ödül kazanan \'MoBu\' oyununu oynadı. Panteon firması tarafından 2015 yılında geliştirilen MoBu, Apple tarafından 129 ülkede \'Editörün Seçimi\' olarak yayınlandı ve 3 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. MoBu, ayrıca, 2015 Kristal Piksel Oyun Ödüllerinde \'Yılın Oyunu\', \'En İyi Oyun Tasarımı\' ve \'İşitsel Sanat\' dallarında ödül kazandı. Maymunların bir yandan muz toplarken bir yandan da düşmemeye çalıştığı oyunu oynarken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin maymunlara attırdığı taklalar neşeli anlar oluşturdu. Nihat Zeybekci\'nin oyunda ki başarılı performansının ardından basın mensuplarından gelen \"Hazırlıklı mı geldiniz?\" sorusu üzerine Zeybekci, \"Hayır ilk defa oynuyorum yeminle\" dedi.

OYUN YAZILIMINDAN 2016 YILINDA 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği\'ne (TOGED) gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci \"Sadece oyun yazılımdan 2016\'nın ihracat rakamları 500 milyon dolar. 2017 yılında biz kendilerinden daha üst seviyede bir performans sergiliyoruz. Ekonomi Bakanlığı olarak kendilerine birçok alanda da destek veriyoruz. Bir oyunla 100 milyon dolar ihracat yapan bir şirketin binlerce insan istihdam etmek yerine küçük bir grupla bir yıllık performansı çerçevesinde inanılmaz bir katma değeri üretilmiş oluyor\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin MoBu oyununu oynamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Panteon firmasının Kurucu Ortaklarından Ufuk Şahin \"Sayın Bakanımızın bugün ki ziyareti ve oyunlarımızı denemiş olması bizler için gurur verici. Kendilerinin desteğini her zaman hissediyoruz. Katma değeri yüksek ihracatın öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde sektör olarak bizlere çok büyük görevler düşüyor. Biz MoBu ile Dünya\'nın 140 ülkesine ulaştık, Apple tarafından 129 ülkede \'Editörün Seçimi\' olduk. Bunlar bizim için gurur verici. 2017 yılı içerisinde Teknasyon Yazılım firmasından aldığımız 2 milyon dolarlık yatırım ile sadece üretim ekibini büyütmekle kalmayarak Ukrayna ve İsrail\'de çok ciddi iş ortaklıkları kurduk, tanıtım faaliyetlerimize hız verdik. Önümüzde ki sene içerisinde piyasaya süreceğimiz 2 yeni oyunumuzda da önceliğimiz global pazarlarda başarı elde ederek ülkemize döviz kazandırmak\" diye konuştu.

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