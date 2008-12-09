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Spor

Nihat ve F.Bahçe

İspanya'da top koşturan Nihat Kahveci'nin, Villarreal tarafından devre arasında satış listesine konulabileceği iddia edildi.

09 Aralık 2008 02:00


İspanya'da top koşturan milli yıldız Nihat Kahveci'nin, Villarreal kulübü tarafından devre arasında satış listesine konulabileceği iddia edildi.

Avrupa Şampiyonası'nda ortaya koyduğu müthiş performans ve attığı gollerle Milli Takım'ın yarı finale kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olan, ancak yaşadığı ağır sakatlık yüzünden kulübünde uzun süre forma giyemeyen Nihat'ın, Villarreal tarafından gözden çıkarabileceği bildirildi. Kadrosunda Joseba Llorente, Giuseppe Rossi, Guillermo Franco gibi golcüler bulunan İspanyol ekibinin, sakatlığı bir türlü tam olarak düzelmediği için bu sezon sadece 5 maçta forma giyebilen Nihat'ı iyi bir bonservis bedeliyle satabileceği ileri sürüldü.

Villarreal'in, milli futbolcu için satış kararı alınması halinde önceliği Fenerbahçe'ye vereceği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün sezon başında yaptığı cazip teklifleri, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olmaları yüzünden kabul etmeyen Villarreal'in geri adım atarak Nihat'ı, Fenerbahçe'ye teklif edebileceği vurgulandı.

Villarreal'in satış kararı alması halinde, her fırsatta İspanya'dan ayrılmayı düşünmediğini açıklayan 29 yaşındaki tecrübeli golcünün, kendisini ısrarla isteyen Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederek Türkiye'ye geri dönebileceği kaydedildi.

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