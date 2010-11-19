Nihat Sargın'ın cenazesi toprağa verildi

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NİHAT SARGIN

Beyin ve akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 gün önce vefat eden Sargın için Kadıköy Kızıltoprak Zühtüpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene katılan DSP Genel Başkanı Masum Türker, “Nihat Sargın, Türkiye'de özellikle fikir özgürlüğü konusunda öncülük etmiş, gerek kuramsal ve gerek eylem bağlamında da çok ciddi örneklere önderlik etmiştir. Ölümü Türkiye için bir kayıptır. Sanıyorum onun fikirlerinden yararlananların, özellikle Türkiye'de halkı için, demokratik yolla gerekli olanakların sağlanması konusunda verdiği mücadeleyi örnek alması gerekir. Kendisine tanrıdan rahmet diliyorum” dedi.ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da Nihat Sargın'ın, insanlıkla sosyalizmi özdeşleştiren önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:“Bugün insanlığın güzel evlatlarından biri, sosyalizm emekçisi bir ağabeyimizi sonsuzluğa sevgiyle, saygıyla uğurluyoruz. O bizim ortak tarihsel mirasımızın, sosyalist hareketin tarihsel mirasının bugüne yansıyan bir temsilcisidir. Sekreterliğini yaptığı Türkiye İşçi Partisi, sosyalizm mücadelesinin ana kaynaklarından biri. O kaynağın bugüne geliş sebebinin önemli isimlerinden biri. Onun tabiriyle, sosyalizm mücadelesinin yükseldiği yıllar, insanlığın yıldızının parladığı yıllar, zayıfladığı yıllar insanlığın yıldızının zayıfladığı anlardı. İnsanca, insanı ve adil bir yaşam için mücadele etti. Ayakta öldü. Ne mutlu sosyalist kalana, ne mutlu insan kalana, ne mutlu Nihat Sargın'a.”BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak da Nihat Sargın'ın bütün ömrünü genç yaşından itibaren insanlığa, demokrasiye, eşitlik ve özgürlük mücadelesine adamış değerli bir kişilik olduğunu ifade ederek, “Bugün aramızdan fiziki olarak ayrılmasına tabii ki hepimiz üzülüyoruz ama bıraktığı çok değerli bir miras var, mücadele mirası var. Bundan sonra ülkenin tüm demokratik güçlerinin bu mirasa sahip çıkarak, daha ileriye taşıyarak, Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıyacağına inanıyorum. Ömür boyu devrimci kalmak kolay bir şey değil. Sargın bunu başarmıştı. Bundan sonra hepimizin de tüm insanlık adına eşitlik ve özgürlük mücadelesini, adalet mücadelesini bu miras üzerinden yükseltmek sorumluluğundayız” dedi.BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da Nihat Sargın'ın bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm ve özgürlük mücadelesinde önemli bir değer olduğunu bildirdi.BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras da Nihat Sargın'ın hem yakın arkadaşı, hem de siyasi yol arkadaşı olduğunu ifade etti.Cenaze törenine, Sargın'ın yeğeni Tican Işlak'ın yanı sıra BDP Milletvekili Akın Birdal, TBMM 13. Dönem Milletvekili Tarık Ziya Ekinci, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gençay Gürsoy, Türkiye İşçi Partisi üyeleri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Nihat Sargın'ın cenazesi, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.İstanbul'da 1927 yılında doğan Sargın, 1948 yılında Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) üyesi oldu. Sargın, 1946-1951 yılları arasında İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği Derneği Başkanlığı yaptı. Temel Hakları Yaşatma Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Sargın, 1962'de Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) genel sekreterliğini yürüttü.12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ardından yurt dışına giderek 7 yıl kalan Sargın, 1987'de Türkiye'ye dönerek, TKP ile TİP birleşmesinden doğan Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) kurucuları arasında yer aldı ve partide 1988-1991 yılları arasında Genel Başkanlık yaptı.Nisan 1999'da Ürün dergisini çıkaran ekipte yer alan Sargın, 2001-2007 yılları arasında Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı'nın (TÜSTAV) başkanlığını yürüttü.