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Spor

Nihat sahalara dönüyor

Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türk Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanan Nihat Kahveci, sahalara geri dönüyor

20 Eylül 2008 03:00

İspanya'nın Villarreal kulübünün futbolcusu Nihat, yarın deplasmanda Numancia'ya karşıya oynanacak lig maçının kadrosuna alındı. 20 Haziran'daki maçta sağ ayak adalelerinde yırtılma meydana gelen ve ameliyat olan Nihat'ın tamamen iyileştiği belirtildi. Teknik direktör Manuel Pellegrini tarafından ligin 3. maçında kadroya alınan Nihat, beklenenden önce iyileşme kaydetti.

Pellegrini, Türk futbolcunun tekrardan takıma dahil olmasıyla ilgili, "Çok önemli bir forvet oyuncusu, serbest vuruşlardaki becerisi ve golleriyle rakip için farklı bir tehlike" yorumunda bulundu.

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