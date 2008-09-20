Nihat sahalara dönüyor

İspanya'nın Villarreal kulübünün futbolcusu Nihat, yarın deplasmanda Numancia'ya karşıya oynanacak lig maçının kadrosuna alındı. 20 Haziran'daki maçta sağ ayak adalelerinde yırtılma meydana gelen ve ameliyat olan Nihat'ın tamamen iyileştiği belirtildi. Teknik direktör Manuel Pellegrini tarafından ligin 3. maçında kadroya alınan Nihat, beklenenden önce iyileşme kaydetti.



Pellegrini, Türk futbolcunun tekrardan takıma dahil olmasıyla ilgili, "Çok önemli bir forvet oyuncusu, serbest vuruşlardaki becerisi ve golleriyle rakip için farklı bir tehlike" yorumunda bulundu.

