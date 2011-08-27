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Spor

Nihat Özdemir'in istifası kabul edilmedi İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2011 23:52

-Nihat Özdemir'in istifası kabul edilmedi İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantıda, başkan vekili Nihat Özdemir'in istifası kabul edilmedi. Yönetim kurulunun Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararla, Özdemir'in istifasının kabul edilmediği açıklandı. Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe Futbol Takımı'nı UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men eden kararının ardından yaşanan gelişmeler sırasında istifa ettiğini duyurmuştu.

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