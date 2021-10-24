Nihat Özdemir, yeni MHK için tarih verdi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın sürpriz istifasının ardından yerine geçecek kişinin yabancı bir isim olduğu iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Serdar Tatlı'nın yerini yabancı bir ismin almayacağını söyledi.

Son dönemde Türk futbolu kamuoyunun eleştirilerinin hedefi olan Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) başkan Serdar Tatlı istifa etti.

MHK Başkanı'nın istifasının ardından yerine İngiliz David Elleray veya İspanyol Manuel Enrique Mejuto Gonzalez'in geçeceği iddia edildi ancak Nihat Özdemir bu iddiayı yalanladı ve konuyla ilgili soru işaretlerini yanıtladı.

Resmi olarak duyurulmadı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve üyelerin istifasını henüz resmi olarak duyurmadı. Serdar Tatlı'nın bu kararı almadan önce yetkililere haber vermediği, herhangi bir görüşme olmadan bu kararı aldığı öğrenildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Serdar Tatlı'nın istifasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, yeni MHK başkanının kim olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Milliyet'in haberine göre, Serdar Tatlı’nın istifası ile boşalan Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için arayışlar sürerken, Futbol Federasyonu’nun kesinlikle yabancı bir MHK Başkanı düşünmediği, göreve gelecek ismin birkaç gün içerisinde açıklanacağı ortaya çıktı.

Yabancıdan yana değil

Yurt dışında bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kendilerinin hiçbir şekilde yabancı bir Merkez Hakem Kurulu başkanından yana olmadıklarını, gerekirse adı Avrupa’da kabul edilmiş bir eğitimcinin kurula yardımcı olabileceğini söyledi.

Özdemir bugün Türkiye’ye döneceğini, yönetimdeki arkadaşlarının da değişik alternatifler üzerinde çalıştığını dile getirerek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın da görüşü alınarak birkaç gün içerisinde yeni kurulun açıklanacağını ifade etti.

Bilindiği gibi kamuoyunda İngiliz David Elleray ve İspanyol Manuel Enrique Mejuto Gonzalez isimleri, Merkez Hakem Kurulu için alternatif olarak gündeme gelmişti. Ancak bu resmi açıklama ile tüm tartışmalar son buldu.

TFF Başkanı Özdemir’in bu açıklamasından sonra, Ufuk Özerten, Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Abdurrahman Arıcı gibi gündemdeki isimlerin dışında, çok sürpriz birinin daha kurul için gündeme gelebileceği öğrenildi.

Federasyon başkanı ve kurmaylarının Serdar Tatlı’nın Merkez Hakem Kurulu başkanlığından istifasını "şok" ve "yakışıksız" olarak nitelendirirken, aradan üç gün geçmesine karşın bu kararın TFF internet sitesinde duyurulmaması da dikkat çekti. Aynı federasyon, boş dilekçesi işleme konan Metin Tokat ile ilgili istifayı anında ilan etmişti.