-Nihat Özdemir: ''Tüm Fenerbahçe camiasının başı sağolsun'' ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Nihat Özdemir, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatıyla ilgili ''Tüm Fenerbahçe camiasının başı sağolsun'' dedi. Özdemir, Ankara'da gerçekleştirilen ''TFF-Spor Toto Süper Lig Kulüpleri Buluşması'' toplantısının ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in vefatından büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. ''Tüm Fenerbahçe camiasının başı sağolsun'' diyen Özdemir, şunları kaydetti: ''Ailesine, çocuklarına başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe Kulübü kendisine zaten gerekli ilgiyi alakayı bugüne kadar göstermişti. Göstermeye de devam edeceğiz.''